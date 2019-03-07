Эскизы проекта первого плавучего энергоблока на СПГ представят через пять месяцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Эскизы проектов первых российских плавучих энергоблоков (ПЭБ) на сжиженном природном газе будут представлены в течение трех-пяти месяцев. Об этом ТАСС рассказал гендиректор ЦКБ "Айсберг" Александр Рыжков.

"В настоящий момент мы формируем концепцию проектов этих плавучих электростанций. Будет ряд мощностей, разные варианты - 50МВт, 100 МВт, 150МВт, 200 МВт. Будут прорабатываться газотурбинные, газопоршневые двигатели. Каждый вариант будет рассматриваться с экономической точки зрения, и мы рассчитываем, что эскизы сможем показать через три-пять месяцев", - сказал Рыжков ТАСС.

Как пояснил Рыжков, контракт на разработку плавучих энергоблоков был заключен КБ в конце прошлого года. "Мы в конце прошлого года заключили контракты с Минпромторгом на разработку этих станций на СПГ", - пояснил Рыжков.

По его словам, планируется, что станции смогут снабжать электроэнергией удаленные и труднодоступные районы, в том числе, в Арктике. Кроме того, эти ПЭБы могут быть поставлены за рубеж. "По нашему мнению, этот проект имеет серьезный, в том числе и экспортный потенциал. Этот проект может заинтересовать, в том числе, островные государства Юго-Восточной Азии", - пояснил Рыжков.

Ранее ЦКБ "Айсберг" разработало проект первого плавучего атомного энергоблока "Академик Ломоносов" для чукотского города Певека. В настоящее время он находится в Мурманске, где проходит комплексные швартовные испытания.