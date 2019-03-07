Госдума намерена смягчить штрафы РЖД за просрочку доставки грузов

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Госдума в четверг на заседании приняла в первом чтении законопроект о смягчении санкций в отношении ОАО "Российские железные дороги" за нарушение сроков доставки грузов. Поправки необходимо внести в Устав железнодорожного транспорта РФ.

Как пояснил один из авторов законопроекта, зампредседателя комитета нижней палаты по транспорту и строительству Владимир Афонский ("Единая Россия"), "сегодня ответственность железнодорожного перевозчика - ОАО "РЖД" - за просрочку доставки грузов, порожнего вагона, контейнера определена в размере 9% платы за перевозку за каждые сутки просрочки, а максимальный размер ответственности [составляет] 100% платы за перевозку".

Депутат при этом уточнил, что если ранее под погрузку могли быть поданы любые имеющиеся на станции вагоны, парк которых находился в собственности РЖД, то сейчас этому предшествует "заключение договора между грузоотправителем и владельцем вагона, оператором". Иными словами, это требует подачи конкретного вагона, но при этом "РЖД обеспечивает вывоз всего груза вне зависимости от того, прибыли ли порожние вагоны с просрочкой или нет", пояснил депутат.

Кроме того, в других странах, в том числе государствах-членах Евразийского экономического союза, за просрочку доставки груза предусмотрены гораздо более мягкие санкции. Например, в Белоруссии ежедневный штраф составляет 6% от платы за провоз груза и не может превысить 30%.

Афонский при этом отметил, что за последние годы РЖД заметно улучшило качество и скорость доставки. Учитывая все эти факторы, добавил он, уменьшение штрафов было бы справедливым решением.

О поправках

Согласно предложенным поправкам, перевозчик за день задержки будет выплачивать "пени в размере 6% платы за перевозку грузов, порожнего грузового вагона (вагонов), контейнера (контейнеров) за каждые сутки просрочки", но не более чем в размере 50%. При этом законопроект не отменяет права грузоотправителей, грузополучателей на качественную и своевременную доставку, так как не исключает ответственности перевозчика, а только выравнивает ее при внутренних железнодорожных перевозках с ответственностью при перевозках в международном сообщении, отмечают авторы в пояснительных материалах.

Ранее глава ассоциации "Русская сталь" (объединяет крупные предприятия черной металлургии) обратился к помощнику президента - начальнику государственно-правового управления (ГПУ) Ларисе Брычевой и главе экспертного управления администрации президента Владимиру Симоненко с просьбой не понижать пени для ОАО "РЖД" за срыв сроков доставки грузов.