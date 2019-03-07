Эксперты: банки не планируют заметно снижать ипотечные ставки в ближайшее время

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Российские банки не видят предпосылок для существенного снижения ипотечных ставок в ближайшее время и пока не планируют этого делать. Однако участники рынка рассчитывают на то, что благоприятные условия для снижения стоимости жилищных кредитов, такие как снижение ключевой ставки ЦБ и субсидирование ставок по ипотеке правительством, могут сложиться уже во второй половине 2019 года. К такому мнению пришли опрошенные ТАСС эксперты и участники рынка.
В то же время они считают, что введение ипотечных каникул для граждан, временно лишившихся дохода, не отразится на ставках.
20 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству РФ и Банку России принять меры по снижению ипотечной кредитной ставки до уровня 8% годовых и ниже. Президент также предложил ввести ипотечные каникулы для граждан, которые временно лишились дохода и не могут продолжать выплаты по кредиту. По словам Путина, это даст возможность заемщикам сохранить единственное жилье, а платежи по кредиту передвинуть на более поздний срок.
Предпосылок к скорому снижению ставок нет
Участники рынка отмечают, что на данный момент предпосылок для снижения ипотечных ставок пока нет и не стоит ожидать скорого наступления понижательного тренда. "Ставки не могут снижаться просто по указу. Для этого необходимы определенные предпосылки - например, снижение ключевой ставки Банка России. Пока никаких предпосылок нет. В ближайшее время снижение ставок не планируется", - отметила управляющий директор управления развития ипотечного бизнеса банка "Открытие" Анна Юдина.
С ней соглашается начальник управления ипотечного кредитования Московского кредитного банка Ирина Простакова. Она отмечает, что также влияние на ставки может оказывать дополнительное стимулирование в виде государственных субсидий.
"Однако такие меры только снижают нагрузку заемщиков и не имеют прямого влияния на рыночные ставки", - говорит она.
При этом участники рынка уверены, что ставки по ипотеке стабилизировались - стоимость жилищных кредитов пока не будет снижаться, но и не перейдет к заметному росту. Об этом недавно заявляла и глава Банка России Эльвира Набиуллина.
По данным аналитического центра ДОМ.РФ в настоящий момент средние ставки предложения на рынке ипотеки достигли уровня 10,5-11%, по сравнению минимальным уровнем 9,5%, достигнутым в середине прошлого года. "Повышение на 1-1,5 п. п. произошло из-за роста стоимости фондирования, вызванного нестабильностью на финансовых рынках, и временного роста инфляционных ожиданий. Влияние этих факторов на ставку по ипотеке уже исчерпано, все основные участники ипотечного рынка скорректировали свои ставки", - подчеркивают в ДОМ.РФ.
По оценкам главного аналитика банка "ДельтаКредит" Натальи Ващелюк, индикатор процентных условий, отслеживаемый ЦБ РФ, в первом квартале 2019 года может составить около 10%.
"С учетом второй волны повышения процентных ставок по ипотечным кредитам, пришедшейся на январь - февраль, и стандартного срока действия одобрения ипотечного кредита (3 месяца), во втором квартале представляется вероятным повышение среднего уровня процентных ставок по выданным ипотечным кредитам до 10,7%", - отмечает эксперт.
Неизбежный процесс
Несмотря на отсутствие предпосылок к снижению кредитных ставок на сегодняшний день и волатильности на финансовых рынках, участники рынка считают возможным, что к концу 2019 года жилищные кредиты начнут дешеветь. Такое мнение публично высказывали руководители Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, которые также ожидают, что в течение ближайших двух лет ставки могут снизиться до заветных 8%.
Другие участники рынка также сохраняют оптимизм, отмечая, что при определенных макроэкономических условиях некоторое снижение показателя можно ожидать в четвертом квартале.
"Если реализуются ожидания снижения инфляции во второй половине 2019 года, незначительного снижения показателя можно ожидать в четвертом квартале. В настоящий момент ситуацию, в целом, можно назвать стабильной и благоприятной", - отмечает Наталья Ващелюк.
Согласно прогнозам аналитиков ДОМ.РФ, по мере стабилизации ситуации ставки могут перейти к снижению уже во второй половине 2019 года, а уровень в 9% может быть достигнут в 2020 году.
"Этому будет способствовать стабилизация ситуации на финансовых рынках, исчерпание фактора роста инфляции из-за увеличения НДС и возвращение инфляции к целевому показателю Банка России", - поясняют в ДОМ.РФ.
Руководитель департамента развития ипотечного кредитования Альфа-банка Артем Иванов не исключил, что организация рассмотрит возможность снижения ставок по ипотеке, но также будет ориентироваться на динамику ключевой ставки ЦБ РФ.
"Ключевой фактор - это спрос населения. На текущий момент спрос на ипотечные кредиты остается на высоком уровне. Если макроэкономические показатели не ухудшатся и ключевая ставка сохранится на прежнем уровне, то возможна небольшая корректировка в сторону понижения. Тем более, что сейчас банки активно работают на оптимизацией и удешевлением процесса выдачи, эффект от которых, скорее всего, будет отражаться в том числе и на ставке", - сказал он.
Эксперты отметили, что текущий год будет для ипотечного рынка в целом позитивным. "К концу года уровень ставок снизится примерно до уровня в 10%, объемы выдачи будут сопоставимы с уровнем 2018 года. Ипотечный портфель банковского сектора достигнет примерно 7,5-7,8 трлн рублей", - подсчитали в ДОМ.РФ.
"Портфель ипотечных кредитов в подобных условиях продолжит увеличиваться, и по итогам 2019 года он может вырасти на 15%", - отмечает эксперт банка "ДельтаКредит" Наталья Ващелюк.
Ипотечные каникулы
Законопроект об ипотечных каникулах внесен в Госдуму в конце февраля. Документом предлагается установить льготный период сроком до шести месяцев, в рамках которого тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, будет предоставлена возможность приостановить платежи либо уменьшить их размер. По мнению ЦБ, введение ипотечных каникул сделает ипотечные кредиты более привлекательными, но при этом регулятор не видит возможности потерь для банков. Участники рынка полагают, что их введение не окажет заметного влияния на ипотечный рынок.
"Мы не ожидаем большого интереса со стороны клиентов к ипотечным каникулам. Стандартный процесс реструктуризации долга, как правило, помогает клиентам снизить долговую нагрузку даже в самых сложных ситуациях. На наш взгляд, внедрение ипотечных каникул приведет к появлению в банках новых тяжеловесных процессов, которые необходимо настраивать вручную", - отметил руководитель отдела развития и сопровождения обеспеченных кредитных продуктов Райффайзенбанка Оксана Матюшенко.
По мнению Анны Юдиной из банка "Открытие", банки и сейчас готовы пойти навстречу клиентам, которые действительно нуждаются в поддержке. "Однако массовая практика без учета нюансов в каждом отдельно взятом случае может привести к злоупотреблениям со стороны недобросовестных заемщиков и к сокращению маржинальности для банка", - отметил она.