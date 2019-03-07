Эксперты: банки не планируют заметно снижать ипотечные ставки в ближайшее время

В кредитных организациях заявили, что не видят предпосылок для существенного снижения стоимости жилищных кредитов

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Российские банки не видят предпосылок для существенного снижения ипотечных ставок в ближайшее время и пока не планируют этого делать. Однако участники рынка рассчитывают на то, что благоприятные условия для снижения стоимости жилищных кредитов, такие как снижение ключевой ставки ЦБ и субсидирование ставок по ипотеке правительством, могут сложиться уже во второй половине 2019 года. К такому мнению пришли опрошенные ТАСС эксперты и участники рынка.

В то же время они считают, что введение ипотечных каникул для граждан, временно лишившихся дохода, не отразится на ставках. 20 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству РФ и Банку России принять меры по снижению ипотечной кредитной ставки до уровня 8% годовых и ниже. Президент также предложил ввести ипотечные каникулы для граждан, которые временно лишились дохода и не могут продолжать выплаты по кредиту. По словам Путина, это даст возможность заемщикам сохранить единственное жилье, а платежи по кредиту передвинуть на более поздний срок. Предпосылок к скорому снижению ставок нет Участники рынка отмечают, что на данный момент предпосылок для снижения ипотечных ставок пока нет и не стоит ожидать скорого наступления понижательного тренда. "Ставки не могут снижаться просто по указу. Для этого необходимы определенные предпосылки - например, снижение ключевой ставки Банка России. Пока никаких предпосылок нет. В ближайшее время снижение ставок не планируется", - отметила управляющий директор управления развития ипотечного бизнеса банка "Открытие" Анна Юдина. С ней соглашается начальник управления ипотечного кредитования Московского кредитного банка Ирина Простакова. Она отмечает, что также влияние на ставки может оказывать дополнительное стимулирование в виде государственных субсидий. "Однако такие меры только снижают нагрузку заемщиков и не имеют прямого влияния на рыночные ставки", - говорит она. При этом участники рынка уверены, что ставки по ипотеке стабилизировались - стоимость жилищных кредитов пока не будет снижаться, но и не перейдет к заметному росту. Об этом недавно заявляла и глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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По данным аналитического центра ДОМ.РФ в настоящий момент средние ставки предложения на рынке ипотеки достигли уровня 10,5-11%, по сравнению минимальным уровнем 9,5%, достигнутым в середине прошлого года. "Повышение на 1-1,5 п. п. произошло из-за роста стоимости фондирования, вызванного нестабильностью на финансовых рынках, и временного роста инфляционных ожиданий. Влияние этих факторов на ставку по ипотеке уже исчерпано, все основные участники ипотечного рынка скорректировали свои ставки", - подчеркивают в ДОМ.РФ. По оценкам главного аналитика банка "ДельтаКредит" Натальи Ващелюк, индикатор процентных условий, отслеживаемый ЦБ РФ, в первом квартале 2019 года может составить около 10%. "С учетом второй волны повышения процентных ставок по ипотечным кредитам, пришедшейся на январь - февраль, и стандартного срока действия одобрения ипотечного кредита (3 месяца), во втором квартале представляется вероятным повышение среднего уровня процентных ставок по выданным ипотечным кредитам до 10,7%", - отмечает эксперт. Неизбежный процесс Несмотря на отсутствие предпосылок к снижению кредитных ставок на сегодняшний день и волатильности на финансовых рынках, участники рынка считают возможным, что к концу 2019 года жилищные кредиты начнут дешеветь. Такое мнение публично высказывали руководители Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, которые также ожидают, что в течение ближайших двух лет ставки могут снизиться до заветных 8%. Другие участники рынка также сохраняют оптимизм, отмечая, что при определенных макроэкономических условиях некоторое снижение показателя можно ожидать в четвертом квартале. "Если реализуются ожидания снижения инфляции во второй половине 2019 года, незначительного снижения показателя можно ожидать в четвертом квартале. В настоящий момент ситуацию, в целом, можно назвать стабильной и благоприятной", - отмечает Наталья Ващелюк.