Инвесторы из России и США выкупили большую часть долларовых еврооблигаций "Еврохима"

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Инвесторы из России и США выкупили 82% выпуска долларовых еврооблигаций "Еврохима", говорится в сообщении "ВТБ Капитал" (один из банков-организаторов выпуска).

"Еврохим" разместил пятилетние еврооблигации объемом $700 млн со ставкой купона 5,5%. Организаторами размещения выступили Citi, J.P. Morgan, Sberbank CIB, Societe Generale, UniCredit и "ВТБ Капитал".

"Инвесторы из России выкупили 49% выпуска, 33% пришлось на инвесторов из США, 11% на континентальную Европу, 6% выкупили британские инвесторы. 56% выпуска ушло банкам и частным банкам, 43% пришлось на фонды", - рассказал руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" Андрей Соловьев.

По его словам, это крупнейшее размещение долларовых еврооблигаций для российской компании с подобным рейтингом.