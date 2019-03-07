Володин внес в Думу проект о праве СП проверять хозтоварищества с участием госкомпаний

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и его первый заместитель Александр Жуков в четверг внесли на рассмотрение палаты законопроект, который наделяет Счетную палату правом проверять хозяйственные товарищества с участием государственных компаний. Информация об этом размещена в думской электронной базе данных.

"Законопроектом предлагается дополнить перечень объектов внешнего государственного аудита (контроля), попадающих в область действия контрольных полномочий Счетной палаты РФ... хозяйственными товариществами и обществами с участием государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний в их уставных (складочных) капиталах, что позволит в полной мере оценивать эффективность использования указанными организациями средств федерального бюджета и иных федеральных ресурсов", - говорится в пояснительной записке.

Документ также позволяет контрольному ведомству проверять "юридических лиц в части использования ими средств, источником которых являются субсидии из федерального бюджета". "Кроме того, учитывая, что объекты государственного финансового контроля определены также в Бюджетном кодексе РФ и их перечень с учетом вносимых изменений не всегда совпадает с перечнем, установленным в законе "О Счетной палате РФ", представляется целесообразным дополнить указанную норму иными объектами контроля, проверка которых будет также осуществляться в пределах компетенции, определенной Бюджетным кодексом РФ", - указывают разработчики.

По мнению руководителя Госдумы и его первого заместителя, поправки "в совокупности позволят оценивать эффективность использования средств, выделяемых из федерального бюджета, на всех стадиях их движения".