"Роснефть" выдвинула в совет директоров представителя Катара вместо главы Glencore

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Совет директоров "Роснефти" включил в список кандидатов в новый состав совета члена попечительского совета Фонда энергетики и устойчивого развития имени Абдаллы бен Хамада аль-Аттыйи, председателя Общественного колледжа Катара аль-Моханнади Хамада Рашида. Глава Glencore Айван Глазенберг, который в настоящее время входит в совет директоров "Роснефти", выдвинут не был, следует из материалов компании.

Кроме того, в члены совета директоров были выдвинуты еще 10 кандидатов, которые в настоящее время входят в совет.