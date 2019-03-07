Правительство одобрило расширение применения налогового вычета на лекарства

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Правительство в четверг на заседании одобрило законопроект по расширению возможностей применения налогового вычета при покупке лекарств, а также законопроект об ответственности при проведении техосмотра. Об этом журналистам сообщила пресс-служба правительства.

"Правительством ежегодно утверждается перечень так называемых жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, куда в настоящее время входят более 700 позиций, включая самые современные. Теперь при получении социального налогового вычета будут учитываться расходы на те лекарства, которые входят в этот перечень", - сказал во вступительном слове к заседанию премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что в РФ действует механизм господдержки для всех категорий граждан, которым нужны лекарства. Те граждане, которые не имею право на льготы, могут оформить налоговый вычет при покупке лекарств, которые входят в перечень социального налогового вычета (чуть более 400 препаратов).

Также правительство рассмотрит законопроект об ответственности при проведении техосмотра транспортных средств. "В законопроекте мы предложили меры по борьбе с выдачей так называемых "серых" диагностических карт состояния автомобилей. Зачастую такие документы выдавались фактически без осмотра машины. В результате повышайся риск для всех участников движения", - сказал Медведев.

Законопроектом вводится перечень требований к месту, где проводятся техосмотры, а также обязательная фиксация процедуры на фото и видео. "Выполнять функции технического эксперта теперь сможет индивидуальный предприниматель. Во-вторых, будет усилен контроль за операторами со стороны органов государственного контроля, им будут даны полномочия проводить проверки в форме контрольной закупки", - пояснил глава правительства. Также, при участии сотрудника ГИБДД теперь будет проводиться осмотр и техосмотр автобусов.