"Дочка" Сбербанка в 2018 году стала лидером страхового рынка России

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. На российском страховом рынке сменился лидер: крупнейшей на нем стала по итогам 2018 года компания "Сбербанк страхование жизни", объем сборов которой достиг 181,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 77%, следует из статистики ЦБ РФ.

По этому показателю страховщик жизни Сбербанка впервые опередил прежнего лидера рынка - компанию "Согаз", собравшую в 2018 году 160,5 млрд рублей. Сборы "Согаза" за год выросли на 1,5% - в 2018 году они составляли 158,1 млрд рублей.

На третьем месте по итогам 2018 года оказалась компания "ВТБ страхование" (находится в процессе интеграции с "Согазом"), которая собрала 125 млрд рублей: на 56,7% больше сборов 2017 года (79,8 млрд рублей).

Лидерство "дочки" Сбербанка будет недолгим - "Согаз" скоро вернет себе первое место на рынке из-за сокращения сегмента страхования жизни и сделки по слиянию страхового бизнеса группы ВТБ с "Согазом", считает директор группы рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства НКР (Национальные кредитные рейтинги) Евгений Шарапов.

"Согаз" показал умеренный рост в силу своей структуры портфеля (страхование имущества юридических лиц - 26,5% портфеля, добровольное медицинское страхование - 34,4%, страхование от несчастных случаев - 4,7%, каско - 6%, ОСАГО - 9,8%). Страховщик жизни Сбербанка вырос благодаря положительной динамике в сегменте инвестиционного страхования жизни (в 2018 году сегмент показал рост на 37,4%, продажи ИСЖ в основном идут через банки - прим. ТАСС). В 2019 году мы прогнозируем уменьшение объема рынка страхования жизни. Сделка по приобретению страхового бизнеса ВТБ и консолидация страхового портфеля в "Согазе" может вернуть первое место в ренкинге лидеру прежних лет - компании "Согаз", - сказал ТАСС аналитик.

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