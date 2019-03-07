Сербия готова сформировать совместное с Россией предприятие по строительству вагонов

БЕЛГРАД, 7 марта. /ТАСС/. Белград готов сформировать совместное российско-сербское предприятие по строительству вагонов. Об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич в ходе переговоров с вице-премьером РФ Юрием Борисовым.

"Президент Вучич выразил удовольствие существующим уровнем сотрудничества и результатами, достигнутыми в области железнодорожной инфраструктуры, энергетики и машиностроения, повторив готовность Сербии формировать совместную сербско-российскую компанию по производству вагонов", - говорится в сообщении пресс-службы президента. Сроки и стоимость строительства такого предприятия не уточняются.

Вучич также "указал на значение реализации проекта "Турецкий поток" и на возможность поставок сербских сельхозтоваров на российский рынок".

Ранее Вучич заявил, что Сербия как независимая страна не будет вводить санкции против РФ и построит участок "Турецкого потока" через свою территорию. До этого генеральный директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович отмечал, что сербская сторона готова начать строительство участка "Турецкого потока" от границы с Болгарией до границы с Венгрией в конце марта - начале апреля. Строительство должно быть завершено до 15 декабря. Сербский участок "Турецкого потока" начнет поставлять газ до конца апреля 2020 года.