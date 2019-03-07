Правительство предложило сохранить унитарные предприятия до 2023 года

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Правительство в поправках ко второму чтению законопроекта о переводе государственных унитарных предприятий в другую правовую форму увеличило переходный период до 2023 года. Об этом сообщил по итогам заседания глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

"Сегодня мы выходили уже на второе чтение после того, как провели консультации со всеми фракциями Госдумы и прошли десяток комитетов и в Совете федерации, и в Госдуме. Возникали очень большие дебаты по поводу того, не возникнет ли вакуум в социальной сфере. Поэтому решено в поправках ко второму чтению увеличить срок переходного периода преобразования государственных унитарных предприятий в госучреждения или акционерные общества до 2023 года", - сказал Артемьев.

Также правительство в поправках предусмотрело сохранение унитарных предприятий в районах Крайнего Севера, унитарных предприятий для развития культуры и искусства, а также за пределами РФ - посольств и консульств страны. "Поправки будут отправлены в Госдуму. Я надеюсь, что этот компромисс, позволит нам принять этот закон", - добавил глава ФАС.

Артемьев напомнил, что тема ликвидации такой правовой формы, как унитарное предприятие, давно обсуждается в парламенте и правительстве. "В 2002 году был принят закон, который был призван ограничить деятельность унитарных предприятий, которые создавались в 90-е годы на короткий срок. Система унитарных предприятий непрозрачная, производительность труда в четыре раза ниже, чем в предприятиях с другой организационно-правовой формой", - отметил глава ФАС.