Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в феврале вырос на 2,4%

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в феврале 2019 года вырос на 2,4% по сравнению с январем, свидетельствуют данные ЦБ РФ. При этом с начала года курс вырос на 2,8%, а в годовом выражении, к февралю 2018 года, снижение составило 5,9%.

Реальный эффективный курс рубля к доллару в феврале вырос на 2,5% по сравнению с январем, а с начала года - на 3,2%; к евро - вырос на 3,6%, а с начала года - на 4,6%.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте России.

По итогам 2018 года реальный эффективный курс рубля опустился на 6,9%, в том числе к доллару - на 10,8%, а к евро - на 6,9%.