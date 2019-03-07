"Русал" восстановил отгрузки продукции в США

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. "Русал" возобновил отгрузки продукции в США на "существенных уровнях", прежде всего отгрузки высокомаржинальной продукции и сплавов. Об этом журналистам сообщил директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам "Русала" Олег Мухамедшин.

"В Америку мы тоже восстановили отгрузки. Сейчас отгрузки идут на существенных уровнях, чтобы по году мы смогли представить продажи порядка несколько сот тысяч тонн. Продажи в Америке тоже носят высокомаржинальный характер, в основном это сплавы, которые позволяют нам, несмотря на импортную пошлину, поставлять продукцию без убытков", - сказал он.

Директор "Русала" по финансам Александра Бурико, в свою очередь, добавила, что восстановить отгрузки алюминия в Америку до того уровня, который был до санкций, планируется в ближайшее время.

"В прошлом году, до санкций, мы планировали продавать (в Америке - прим. ТАСС) около 400 тыс. т, это чуть больше 10% [от общего объема продаж] и в ближайшее время мы планируем вернуться к досанкционным уровням отгрузки. Наверное, уже в этом году мы не успеем это восстановить, но в целом география продаж у нас сохранится без существенных изменений", - отметила она.

Также, по словам Бурико, "Русал" не намерен существенно менять географию продаж по сравнению с периодом до введения американских санкций в апреле прошлого года, однако рассчитывает на прирост доли российского рынка. "В целом география продаж у нас сохранится без существенных изменений. Единственным значимым исключением является тот прирост, который у нас будет происходить на российском рынке. Мы осознанно уже несколько лет подряд увеличиваем долю российского рынка, будем делать это понемногу за счет других рынков и прироста объема производства, который будет происходить в том числе за счет Богучанского и впоследствии Тайшетского заводов", - сказала Бурико.

"Никаких кардинальных изменений по географии [продаж] по сравнению с досанкционной картиной, за исключением роста российского рынка, вы не должны увидеть", - подчеркнула топ-менеджер.

Гендиректор компании Евгений Никитин ранее сообщил, что вторая очередь Богучанского алюминиевого завода, как ожидается, будет запущена в первом квартале 2019 года, также продолжается финансирование строительства Тайшетского алюминиевого завода.

Выход на новые рынки

"Русал" планирует выйти на новые рынки продаж в 2019 году, сообщил журналистам гендиректор "Русала" Евгений Никитин.

"В настоящее время "Русал" работает над тем, чтобы полностью восстановить все бизнес-процессы. Это основная задача нашей компании на ближайшие 2-3 месяца. Мы должны восстановить все, что было потеряно за время санкций, и, соответственно, воспользоваться теми возможностями, которые появились в период санкций - это я говорю про новые рынки. Их необходимо развивать. Старых партнеров постараемся всех вернуть с привлечением новых", - сказал он.

Никитин также отметил, что компания намерена развивать направления по новым продуктам, технологиям и компетенциям. "В период санкций мы эту работу не останавливали - у нас появился ряд новых продуктов, что дает нам уверенность, что в 2019 году мы войдем с новыми продуктами на новые рынки", - сказал он.

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. По итогам 2018 года компания произвела 3,753 млн т алюминия, что на 1,3% больше, чем годом ранее. Продажи компании при этом сократились на 7,2%, до 3,671 млн т.

В апреле 2018 года "Русал", отправлявший до этого на экспорт более 80% своей продукции, попал под американские санкции, которые означают заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями. 27 января по времени Вашингтона (28 января по Москве) санкции с компании были сняты.

В новость были внесены изменения (16:20) - добавлены комментарии директора "Русала" по финансам Александры Бурико