{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

"Русал" восстановил отгрузки продукции в США

Компания работает над тем, чтобы полностью восстановить все бизнес-процессы и намерена "восстановить все, что было потеряно за время санкций", заявил гендиректор "Русала" Евгений Никитин
Описание
© REUTERS/Ilya Naymushin

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. "Русал" возобновил отгрузки продукции в США на "существенных уровнях", прежде всего отгрузки высокомаржинальной продукции и сплавов. Об этом журналистам сообщил директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам "Русала" Олег Мухамедшин.

"В Америку мы тоже восстановили отгрузки. Сейчас отгрузки идут на существенных уровнях, чтобы по году мы смогли представить продажи порядка несколько сот тысяч тонн. Продажи в Америке тоже носят высокомаржинальный характер, в основном это сплавы, которые позволяют нам, несмотря на импортную пошлину, поставлять продукцию без убытков", - сказал он.

Директор "Русала" по финансам Александра Бурико, в свою очередь, добавила, что восстановить отгрузки алюминия в Америку до того уровня, который был до санкций, планируется в ближайшее время.
"В прошлом году, до санкций, мы планировали продавать (в Америке - прим. ТАСС) около 400 тыс. т, это чуть больше 10% [от общего объема продаж] и в ближайшее время мы планируем вернуться к досанкционным уровням отгрузки. Наверное, уже в этом году мы не успеем это восстановить, но в целом география продаж у нас сохранится без существенных изменений", - отметила она.

Также, по словам Бурико, "Русал" не намерен существенно менять географию продаж по сравнению с периодом до введения американских санкций в апреле прошлого года, однако рассчитывает на прирост доли российского рынка. "В целом география продаж у нас сохранится без существенных изменений. Единственным значимым исключением является тот прирост, который у нас будет происходить на российском рынке. Мы осознанно уже несколько лет подряд увеличиваем долю российского рынка, будем делать это понемногу за счет других рынков и прироста объема производства, который будет происходить в том числе за счет Богучанского и впоследствии Тайшетского заводов", - сказала Бурико.

"Никаких кардинальных изменений по географии [продаж] по сравнению с досанкционной картиной, за исключением роста российского рынка, вы не должны увидеть", - подчеркнула топ-менеджер.

Гендиректор компании Евгений Никитин ранее сообщил, что вторая очередь Богучанского алюминиевого завода, как ожидается, будет запущена в первом квартале 2019 года, также продолжается финансирование строительства Тайшетского алюминиевого завода.

Выход на новые рынки

"Русал" планирует выйти на новые рынки продаж в 2019 году, сообщил журналистам гендиректор "Русала" Евгений Никитин.

"В настоящее время "Русал" работает над тем, чтобы полностью восстановить все бизнес-процессы. Это основная задача нашей компании на ближайшие 2-3 месяца. Мы должны восстановить все, что было потеряно за время санкций, и, соответственно, воспользоваться теми возможностями, которые появились в период санкций - это я говорю про новые рынки. Их необходимо развивать. Старых партнеров постараемся всех вернуть с привлечением новых", - сказал он.

Никитин также отметил, что компания намерена развивать направления по новым продуктам, технологиям и компетенциям. "В период санкций мы эту работу не останавливали - у нас появился ряд новых продуктов, что дает нам уверенность, что в 2019 году мы войдем с новыми продуктами на новые рынки", - сказал он.

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. По итогам 2018 года компания произвела 3,753 млн т алюминия, что на 1,3% больше, чем годом ранее. Продажи компании при этом сократились на 7,2%, до 3,671 млн т.

В апреле 2018 года "Русал", отправлявший до этого на экспорт более 80% своей продукции, попал под американские санкции, которые означают заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями. 27 января по времени Вашингтона (28 января по Москве) санкции с компании были сняты.

В новость были внесены изменения (16:20) - добавлены комментарии директора "Русала" по финансам Александры Бурико

Теги
СШАРоссия
Правообладатели адыгейского сыра продолжат защиту своих эксклюзивных прав на бренд
Ранее Арбитражный суд Брянской области признал за компанией "Умалат" право на производство этого сыра
Читать полностью