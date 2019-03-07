СМИ: Южная Корея перенесет запуск первой в мире коммерческой сети 5G

ТАСС, 7 марта. Власти Южной Кореи объявили о переносе ввода в эксплуатацию первой в мире коммерческой сети 5G, который был изначально запланирован на март 2019 года. Как сообщает газета The Korea Herald, задержка связана с недостаточным уровнем технологического развития корейских смартфонов.

"Мы решили подождать, пока качество 5G смартфонов достигнет необходимого уровня", - заявил представитель министерства образования, науки и техники Республики Корея Чун Сун Пэ.

По данным газеты, производитель электроники LG разработает подходящий набор микросхем для своего мобильного телефона 5G не ранее апреля. Другая технологическая корпорация, Samsung Electronics еще не завершила тесты новых процессоров для смартфонов.

Между тем, корейский мобильный оператор SK Telecom во вторник не смог согласовать с правительством страны стоимость обслуживания сети 5G.

Технология 5G была массово протестирована во время зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане, прошедшей в феврале прошлого года. Мобильная связь пятого поколения обеспечивает высокую пропускную способность информации. Рекордная скорость передачи данных достигает 25 Гб/с. Такие показатели позволяют в режиме онлайн транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD).