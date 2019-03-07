Все поселки Псковской области вблизи федеральных трасс будут освещены до 2020 года

ПСКОВ, 7 марта. /ТАСС/. Все населенные пункты Псковской области, через которые проходят федеральные трассы, будут оснащены уличным освещением до 2020 года. Это позволит повысить безопасность на дорогах в темное время суток, сообщил ТАСС депутат Госдумы от Псковской области, лидер межрегионального общественного движения "Убитые дороги" Александр Васильев, который является участником общественно-делового совета по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги".

Ранее представители госкомитета Псковской области по транспорту называли ситуацию с электрификацией населенных пунктов в регионе острой, что связано с ее географическими особенностями. На территории Псковской области расположено более 8 тыс. сельских населенных пунктов, по этому показателю регион занимает второе место в РФ. При этом около 2 тыс. деревень не имеют постоянных жителей, а сами села разбросаны по территории области.

"Все населенные пункты, которые у нас располагаются вдоль федеральных трасс, они будут освещены до 2020 года. В настоящий момент ведутся активные работы, специалисты "Росавтодора" делают мачты линий электропередач для освещения. Активисты "Убитых дорог" в прошлом году давали свои предложения по поводу освещения, и мест, которые нужно осветить на трассах, они будут учтены", - сказал Васильев.

Он добавил, что освещены все населенные пункты, расположенные вдоль федеральной трассы Псков - Санкт-Петербург. "А вот юг области, там, где проходит трасса М-9, еще предстоит поработать. Там появилось много освещенных участков, но есть еще Пустошкинский, Невельский районы - это то, где населенные пункты будут освещаться", - отметил Васильев.

Летом 2018 года вдоль дорог поселка Порхов Псковской области энергетики установили первые 50 энергоэффективных светильников. Реализация этого проекта осуществляется в рамках договоренности о сотрудничестве, достигнутой между губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и руководством госкорпорации "Ростех". Глава региона и гендиректор компании "Швабе" (входит в Ростех) Алексей Патрикеев на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году подписали соглашение о сотрудничестве, которое, в частности, предусматривает внедрение энергосберегающих технологий в городское уличное освещение.