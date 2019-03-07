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Глава МИД Сербии надеется, что "Турецкий поток" не повторит судьбу "Южного потока"

Ивица Дачич отметил, что для Сербии сейчас центральным вопросом является расширение газотранспортной инфраструктуры

БЕЛГРАД, 7 марта. /ТАСС/. Глава МИД Сербии Ивица Дачич надеется, что "Турецкий поток" не повторит судьбу "Южного потока". Об этом он заявил в четверг ходе совместной пресс- конференции с вице-премьером РФ Юрием Борисовым по результатам 17-го пленарного заседания российско-сербской межправкомиссии.

"Для нас сейчас центральный вопрос - расширение газотранспортной инфраструктуры, чтобы каждый регион Сербии получил газ. Но чтобы это произошло, газ должен дойти до Сербии, это значит, что завершится проект "Турецкий поток", который когда-то назывался "Южный поток". Что касается нас, то строительство отрезка от границы с Болгарией до границы с Сербией прорабатывается на всех уровнях, надеемся, что сейчас не получится, как раньше, и кто-то из стран не выйдет из проекта", - заявил Дачич.

Ранее в четверг президент Сербии Александар Вучич в ходе встречи с Борисовым "указал на значение реализации проекта "Турецкий поток" и на возможность поставок сербских сельхозтоваров на российский рынок".

Ранее Вучич заявил, что Сербия как независимая страна не будет вводить санкции против РФ и построит участок "Турецкого потока" через свою территорию. До этого генеральный директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович отмечал, что сербская сторона готова начать строительство участка "Турецкого потока" от границы с Болгарией до границы с Венгрией в конце марта - начале апреля. Строительство должно быть завершено до 15 декабря. Сербский участок "Турецкого потока" начнет поставлять газ до конца апреля 2020 года.

Теги
СирияРоссияВучич, АлександарБорисов, Бойко
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