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ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне

Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%

ТАСС, 7 марта. Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, сообщил регулятор.

Кроме того, ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.

Регулятор ожидает, что ключевые процентные ставки останутся на своих нынешних уровнях по крайней мере до конца 2019 года и далее столько, сколько потребуется для обеспечения постоянного уровня инфляции вблизи 2%.

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