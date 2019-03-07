Правообладатели адыгейского сыра продолжат защиту своих эксклюзивных прав на бренд

МАЙКОП, 7 марта. /ТАСС/. Правообладатели наименования места происхождения товара (НМПТ) "Сыр адыгейский" обжалуют в кассационной инстанции решение Арбитражного суда Брянской области, отказавшего в иске производителям республики о защите от незаконного использования бренда адыгейского сыра, сообщила ТАСС в четверг юрисконсульт Союза производителей продукции "Сыр адыгейский" Анастасия Черносмага.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Брянской области признал за брянской компанией "Умалат" право на производство мягкого адыгейского сыра, которое оспаривали производители продукции "Сыр адыгейский" Республики Адыгея. В январе 2018 года Верховный суд РФ вынес окончательное решение о признании за молочными заводами Адыгеи исключительных прав на использование бренда "Сыр адыгейский". Произведенная в других регионах страны продукция с таким названием считается контрафактной.

"Решение Арбитражного суда Брянской области было предсказуемым, поскольку "Умалат" - бюджетообразующее предприятие и суд выступил на стороне своих производителей. Решение суда о невзыскании материального ущерба за незаконное использование бренда "Сыр адыгейский" юридически не предоставляет компании "Умалат" права на использование этого бренда. Мы обжалуем решение суда в кассационной инстанции", - сказала юрисконсульт.

На сегодняшний день есть судебная практика суда по интеллектуальным правам и определение Верховного суда РФ, который признал право на использование бренда "Сыр адыгейский" за производителями Адыгеи. Компания "Умалат" - единственный сейчас в стране производитель, который пытается оспорить решение Верховного суда, производители других регионов эти попытки оставили, пояснила собеседница агентства.

"Арбитражный суд Республики Чувашия и Арбитражный апелляционный суд Владимирской области защитили производителей НМПТ "Сыр адыгейский", что подтверждает законность использования нами своего бренда. Союз производителей адыгейского сыра расценивает действия компании "Умалат" как способ заявить о себе в качестве производителя адыгейского сыра и повлиять на общественное мнение", - пояснила Черносмага.

Впервые адыгейский сыр в промышленных масштабах начали производить в 1968 году на Шовгеновском молзаводе. Сегодня правом выпускать "Сыр адыгейский" обладают пять заводов, расположенных в республике - Шовгеновский, Гиагинский, Тамбовский, Красногвардейский и Адыгейский. Благодаря реконструкции предприятий мощности молокозаводов увеличились на 37%, и в 2018 году производство сыров всех видов составило 13,6 тыс. тонн, что на 7% больше, чем произведено в 2017 году. К 2021 году производство адыгейского сыра должно составить 16,4 тыс. тонн.