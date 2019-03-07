Росалкогольрегулирование может получить полномочия по контролю производства биоэтанола

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Правительство может наделить Росалкогольрегулирование полномочиями по контролю производства биоэтанола. Проект соответствующего постановления размещен на портале официальных документов.

Как отмечается в пояснительной записке в документу, планируется, что Росалкогольрегулирование будет наделено полномочиями по разработке технических условий использования основного технологического оборудования для производства биоэтанола, перечня информации, содержащейся в схеме оснащения основного технологического оборудования, автоматических средствах измерения и учета концентрации денатурирующих веществ в биоэтаноле, автоматических средствах измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции.

При этом, как отмечается в документе, ведомство не будет иметь полномочий по установлению минимальных цен на биоэтанол.

Кроме того, проект не предусматривает введение административных и иных ограничений, а также возложение дополнительных обязанностей на субъекты предпринимательской и иной деятельности, способствующих увеличению их издержек.

В ноябре 2018 года Госдума приняла в третьем чтении закон о регулировании производства и оборота биоэтанола, используемого в качестве топлива. Инициированный правительством закон предусматривает запрет на производство предприятиями, осуществляющими выпуск биоэтанола, этилового спирта из пищевого сырья.

Законом вводятся нормы, согласно которым действие закона о госрегулировании производства и оборота этилового спирта не будет распространяться на производство и (или) оборот автомобильного бензина, произведенного с добавлением этилового спирта или спиртосодержащей продукции и соответствующего техническому регламенту Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту", утвержденному решением комиссии Таможенного союза.