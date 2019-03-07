Польская PGNiG рассчитывает завершить арбитраж с "Газпромом" до конца года

ВАРШАВА, 7 марта. /ТАСС/. Польская энергетическая компания PGNiG утверждает, что разбирательство с "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде о цене на газ завершится в текущем году. Об этом заявил журналистам в четверг глава компании Петр Возняк.

"По процедурным причинам арбитраж не может продлиться дольше, чем до конца года", - сказал он. Ранее руководство польской компании указывало, что рассчитывает на завершение процесса до конца 2018 года.

Стокгольмский арбитражный суд, рассматривающий спор PGNiG против "Газпрома", 30 июня прошлого года вынес предварительное решение о том, что польская сторона имеет право требовать изменения цен на газ, поставляемый в республику в рамках ямальского контракта.

Польша потребляет более 15 млрд куб. м газа в год. Треть этого объема она добывает самостоятельно на своей территории, а остальное импортирует. Главный поставщик газа в Польшу - "Газпром", на основании долгосрочного контракта с которым страна может ежегодно приобретать 10,2 млрд куб. м газа.

В 2012 году стороны договорились о снижении цен на газ на 10%. В 2015 году PGNiG подала на "Газпром" в арбитражный суд в Стокгольме по делу о снижении цен на газ, так как, по мнению Варшавы, стоимость газа в действующем соглашении завышена и не соответствует ситуации на европейском энергетическом рынке.

Власти Польши заявили, что страна стремится найти замену поставкам газа из России до 2022 года, когда завершается срок действия долгосрочного договора с "Газпромом". Среди возможных альтернатив - увеличение объемов покупки Польшей сжиженного природного газа, который пока в небольших объемах поставляется в страну из США и Катара и регазифицируется на терминале СПГ в Свиноуйсьце. Другая возможность - строительство газопровода Baltic Pipe, который в проекте должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию.