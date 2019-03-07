Vodafone оценил ущерб от возможного запрета Huawei в Великобритании в миллионы фунтов

ТАСС, 7 марта. Мобильный оператор Vodafone заявил, что полный запрет британскими властями на использование оборудования китайской телекоммуникационной компании Huawei в создании сетей пятого поколения может стоить компании миллионы фунтов стерлингов и серьезно замедлит развитие 5G. Об этом в четверг сообщает агентство Reuters со ссылкой на технического директора Vodafone Скотта Петти.

"Если бы нас заставили исключить Huawei из [процесса запуска] сетей, нам пришлось бы заменить 32% всех использующих [оборудование] Huawei базовых станций радиодоступа чьими-нибудь еще разработками и лишь потом запустить 5G. Все это будет стоить сотни миллионов [фунтов] и крайне негативно скажется на нашем 5G-проекте", - заявил Петти.

Технический директор Vodafone отметил, что компания уже более пяти лет не прибегает к оборудованию китайского концерна в критической инфраструктуре в Соединенном Королевстве. В феврале Vodafone приостановил использование этого оборудования во всех ключевых европейских структурах до тех пор, пока правительства стран Европы не оценят возможные риски.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что "использование китайских технологий увеличивает риски", и настоятельно советовал отказаться от закупок оборудования компании. В Huawei говорили, что нарушать законы иностранных государств не собираются. Глава Vodafone Ник Рид настаивал, что США должны предоставить госорганам стран Европы доказательства технического шпионажа со стороны Huawei, прежде чем европейские компании смогут принять соответствующие решения.

Huawei оказалась под угрозой экономических санкций на мировом уровне после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира. На волне этих обвинений в Канаде по запросу США 1 декабря прошлого года была задержана финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу, которую в Вашингтоне подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Польские власти 11 января задержали сотрудника корпорации Huawei по подозрению в шпионаже в пользу КНР.

Huawei Technologies Co. Ltd - одна из крупнейших в мире телекоммуникационных компаний, лидер в области оборудования для сетей 4G и развертывания сетей 5G. В декабре 2018 года компания спрогнозировала выручку до 100 млрд долларов по итогам года. Huawei работает в более чем 170 странах, имеет около 180 тыс. сотрудников. Штаб-квартира концерна расположена в городе Шэньчжэнь (Китай).