"Кировский завод" удвоит инвестиции в цифровые стартапы до 200 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Группа компаний "Кировский завод" планирует в 2019 году вложить 200 млн рублей в стартапы, развивающие инновационные цифровые технологии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба компании.

"Группа компаний "Кировский завод" запускает отбор промышленных стартапов для участия во второй акселерационной программе, которая пройдет на площадке в Санкт-Петербурге. К участию приглашаются компании, развивающие проекты в области агропромышленных технологий (AgTech), Индустрии 4.0 промышленного интернета вещей (IioT), сельскохозяйственного машиностроения, технологий энергоэффективности и энергоучета (Energytech), Big Data. Если на первую стартап-акселерацию было запланировано потратить 100 млн рублей, то в 2019 году инвестиции будут удвоены и составят 200 млн рублей", - отмечается в сообщении.

По результатам отбора около десятка стартапов получат предложения о сотрудничестве и инвестициях, их разработки получат пилотное внедрение. В прошлом году компания направила на эти цели 100 млн рублей. В 2018 году гранты получили восемь проектов, разработки которых внедряются на производственной площадке. Среди них IT-платформа по созданию цифровых двойников предприятий для управления производственными процессами, программа для автоматизации управления и контроля работы оборудования, "помощник слесаря" в AR и агродрон для мониторинга полей с целью повышения урожайности.

"Кировский завод" - одна из крупнейших российских промышленных компаний машиностроительного профиля, включена в перечень системообразующих предприятий РФ. Ее имущественный комплекс включает около 400 га земельных участков и порядка 1,5 млн кв. м зданий и сооружений, осуществляет экспорт готовой продукции более чем в 30 стран.