Европейский центральный банк ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2019 году до 1,1%

ТАСС, 7 марта. Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизил прогноз роста ВВП еврозоны в 2019 году до 1,1% с 1,7%, сообщил глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции по итогам заседания совета управляющих регулятора.

"По сравнению с макроэкономическими прогнозами ЕЦБ в декабре 2018 года, перспективы роста реального ВВП были существенно пересмотрены на 2019 год и незначительно - на 2020 год", - отметил Драги.

Прогноз роста ВВП еврозоны на 2020 год был понижен до 1,6% с 1,7%. При этом ЕЦБ сохранил неизменным прогноз на 2021 год - 1,5%.

По словам Драги, слабые данные по производственному сектору отражают динамику замедления внешнего спроса, которое усугубляется некоторыми становыми и отраслевыми факторами. "Влияние этих факторов оказывается более продолжительным, а значит, перспективы роста экономики в краткосрочной перспективе будут слабее, чем предполагалось", - добавил он.