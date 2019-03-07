Австрия продала первые частоты связи 5G на аукционе за €188 млн

ВЕНА, 7 марта. /ТАСС/. Австрия реализовала на аукционе первые частоты пятого поколения мобильной связи 5G за €188 млн, став пионером по внедрению нового стандарта телекоммуникаций в Европе. Об этом сообщили в четверг в австрийской Службе по регулированию радиовещания и телекоммуникаций (RTR).

Покупателями первых частот стали крупнейшие мобильные операторы Австрии: A1 Telekom Austria, T-Mobile и Drei, а также четыре региональные интернет-компании. "Это первый успешный шаг для быстрого внедрения 5G в Австрии. Мы занимаем лидирующую позицию в Европе по времени аукциона, количеству частот и способностям компаний для реализации 5G", - рассказал журналистам директор RTR Йоханнес Гунгль.

Продажа частот 5G принесла австрийскому регулятору RTR меньший доход, чем в 2013 году при продаже частот связи для стандарта 4G (технология LTE). Тогда операторы мобильной связи потратили на покупку новых частот порядка €2 млрд. Причина невысокого дохода заключается в том, что новые частоты 5G менее привлекательны для мобильных операторов из-за своих технических характеристик: очередной переход на новый стандарт дорого обойдется мобильным операторам, потому что для этого потребуется создать инфраструктуру с большими объемами данных.

Как отметили в RTR, мобильные операторы не будут испытывать дефицита в количестве частот 5G. Кроме того, мобильная связь пятого поколения будет менее энергозатратна, поэтому позволит сэкономить операторам на электроэнергии. Главные особенности сети пятого поколения заключаются в том, что она позволяет увеличить скорость доступа в интернет почти в 10 раз и поддерживает "интернет вещей". С помощью нового стандарта миллиарды устройств смогут получить возможность так называемого коллективного общения, то есть 5G объединит в одну сеть самоуправляемые машины, устройства сферы жилищно-коммунального хозяйства и другие гаджеты. Стандарт 4G для таких решений уже не подходит.

5G - новое поколение мобильной связи, продолжение развития предыдущих стандартов (GSM, 3G, 4G/LTE). Ожидается, что масштабная коммерческая эксплуатация 5G начнется после 2020 года. Рекордная скорость передачи данных в тестовых зонах сети 5G достигала 25 Гбит/с. Такие показатели позволяют в режиме онлайн транслировать видео в разрешении 4K (Ultra HD).