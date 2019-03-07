В бывшей резиденции генконсула США в Петербурге разместится офис московской компании КСК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Здание бывшей резиденции Генерального консула США в Санкт-Петербурге на Гродненском переулке, в центре города, передано в аренду московской компании "Ключевые Системы и Компоненты" (КСК), управляющей активами машиностроительного холдинга "Транспортные компоненты". Об этом сообщил ТАСС представитель КСК.

"Здание на Гродненском переулке, 4, литера А, передано в аренду ООО "Ключевые Системы и Компоненты". В данном здании в апреле-июне 2019 года планируется разместить офис компании", - отметил собеседник агентства.

В двухэтажном здании на Гродненском переулке, 4, в 60-е годы XX века находилась детская художественная школа № 13 Дзержинского района. После реставрации помещения были переданы Генеральному консулу США в мае 1972 года. Генеральное консульство США прекратило свою деятельность 31 марта 2018 года.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 29 марта объявил об ответных мерах России на действия Вашингтона, выславшего 60 российских дипломатов и закрывшего генеральное консульство России в Сиэтле. Российская сторона распорядилась выслать 60 дипломатов США до 5 апреля и закрыть американское генконсульство в Санкт-Петербурге не позднее 31 марта.

В соответствии с предписанием российского внешнеполитического ведомства, американское представительство в Санкт-Петербурге прекратило работу.