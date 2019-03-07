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"Газпром экспорт" провел первую сделку по продаже газа на электронных торгах за рубли

Объем проданного газа составил около 80 млн куб. м. отметили в компании
Описание
© AP Photo/Mikhail Metzel

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. "Газпром экспорт" провел на своей электронной торговой платформе первую сделку по реализации газа на экспорт в Западную Европу по цене, установленной в рублях, говорится в сообщении компании.

"Сделка реализована на условиях "до конца месяца" с поставкой в пункт NCG (немецкий хаб - прим. ТАСС). Объем проданного газа составил около 80 млн куб. м", - отмечается в сообщении.

По словам гендиректора "Газпром экспорта" Елены Бурмистровой, "сегодняшняя пробная сделка имеет не только коммерческое, но и поистине символическое значение".

"Пожалуй, впервые в истории "Газпром экспорта" западноевропейская компания приобретает у нас газ и оплачивает его в рублях. Пока рано давать далеко идущие прогнозы. Но мы планируем и в дальнейшем развивать продажи в рублях через отечественную электронную торговую платформу", - сказала она.

Электронная торговая платформа (ЭТП) "Газпром экспорта" предназначена для реализации физических объемов природного газа европейским потребителям в дополнение к поставкам по действующим контрактам. Продажа газа через ЭТП началась в сентябре 2018 года. С начала работы электронной платформы компания реализовала около 3 млрд куб. м газа, заключив контракты с более чем двумя десятками контрагентов.

Теги
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