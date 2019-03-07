Акции "АвтоВАЗа" будут исключены из торгов Мосбиржи 10 апреля

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Обыкновенные и привилегированные акции "АвтоВАЗа" типа "А" будут исключены из торгов Московской биржи 10 апреля 2019 г., следует из материалов автоконцерна.

Ранее ТАСС в пресс-службе автопроизводителя сообщали, что "АвтоВАЗ" подал заявку о делистинге своих акций с Московской фондовой биржи.

В конце 2018 года совместное предприятие госкорпорации "Ростех" и французской Renault - Alliance Rostec Auto B.V. - довело свою долю в "АвтоВАЗе" до 100% в результате выкупа акций у миноритариев.

Со временем в российской юрисдикции планируется зарегистрировать компанию, которая будет владеть акциями "АвтоВАЗа", рассказывал ТАСС председатель совета директоров "АвтоВАЗа" Сергей Скворцов. По его словам, это может произойти до конца первого полугодия 2019 г.