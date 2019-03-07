Мантуров: самой популярной моделью Aurus на европейском рынке будет внедорожник

"Не только в Европе, самый популярный будет внедорожник, SUV. Это все-таки универсальная машина. На втором месте будет седан", - сказал он.

Всего под брендом Aurus планируется выпускать четыре модели: седан, лимузин (обе модели уже собираются на московской площадке института НАМИ), внедорожник и минивэн. Последние два кузова еще разрабатываются.

"Что касается лимузина, это достаточно эксклюзивная машина. Более того, в простой версии его практически не будет, в основном он будет в бронированном [варианте]", - отметил Мантуров. Бронированную версию Aurus эксплуатирует президент РФ Владимир Путин.

Бронированную версию заказать и впоследствии приобрести может любой желающий, добавил министр.

"Что касается возможности приобрести Aurus, то она появится у европейских клиентов немного позже. Экспорт автомобилей планируется начать в 2021 году, после запуска полномасштабного производства на новых мощностях. Основные задачи на ближайшую перспективу - подготовка продажных, послепродажных процессов, а также сертификация автомобилей согласно требованиям европейского рынка. Переговоры с зарубежными партнерами, которые заинтересованы в сотрудничестве в качестве локальных дистрибьюторов, уже ведутся", - сообщили в Минпромторге РФ со ссылкой на слова Мантурова.

Министр также отметил, что приоритетными экспортными рынками для Aurus являются Европа и Ближний Восток, следом идет Юго-Восточная Азия "Мы пока ограничимся двумя рынками - Ближний Восток и Европа. Что касается дальнейшей экспансии, то это вопрос времени", - сказал он.

Европейские клиенты смогут покупать Aurus с 2021 года, после запуска полномасштабного производства в Татарстане. Основные задачи на ближайшую перспективу - подготовка продажных, послепродажных процессов, а также сертификация автомобилей согласно требованиям европейского рынка, отметил Мантуров.

При этом очень важно "не переусердствовать" и не перегреть рынок, когда ожидание старта продаж затягивается, подчеркнул министр.

"Если мы перегреем рынок и будем держать на паузе поставку, мы получим отрицательный результат. Исходим из того, что нужно раскручивать бренд. Может быть, конец этого года или начало следующего - самое раннее, когда мы можем дальше двигаться по другим рынкам. В любом случае нам нужно время до конца следующего года, чтобы начать серийное производство. И это в лучшем случае. Мы очень стараемся, чтобы это был ноябрь-декабрь следующего года, чтобы уже стартовало производство в Алабуге", - сказал Мантуров.