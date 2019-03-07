Образовательные и медучреждения Петербурга сэкономили 1,2 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Медицинские и образовательные учреждения Санкт-Петербурга экономят 1,2 млрд рублей благодаря льготам по налогу на прибыль. Об этом говорится в ответе городского комитета финансов на запрос ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил сделать бессрочной льготу по налогу на прибыль (ее действие заканчивается 1 января 2020 года) для медицинских и образовательных организаций, а также распространить ее на региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки.

"Сумма недопоступлений в бюджетную систему налога на прибыль организаций в связи с применением нулевой ставки организациями, осуществляющими образовательную и (или) медицинскую деятельность, в 2017 году (за 2018 год данные еще не подводились - прим. ТАСС) в Санкт Петербурге составила 1,2 млрд рублей", - говорится в ответе.

Как отметил президент России, если льгота будет бессрочной, это позволит ежегодно экономить 4 млрд рублей указанным организациям и учреждениям. Эти средства они смогут направить на свое развитие, повышение зарплат сотрудников. Предполагается, что такая мера станет стимулом для частных инвестиций в культурные объекты на местах.