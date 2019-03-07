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Россия предложила Сербии заказывать российские суда в лизинг

Как отметил вице-премьер РФ Юрий Борисов, такая схема более приемлема для сербской стороны
Вице-премьер РФ Юрий Борисов Павел Бушуев/ТАСС
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Вице-премьер РФ Юрий Борисов
© Павел Бушуев/ТАСС

БЕЛГРАД, 7 марта. /ТАСС/. Минпромторг РФ предложил Сербии заказывать в лизинг российские суда. Об этом сообщил в четверг журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам заседания российско-сербского межправкомитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Минпромторг РФ предложил рассмотреть возможность использования лизинговой схемы, что более приемлемо для сербской стороны, строительства судов класса "река", в том числе круизных судов, что может поднять уровень туристических услуг в интересах обоих стран", - сказал Борисов.

Теги
РоссияСербияБорисов, Юрий Иванович
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