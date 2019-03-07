СМИ: Индия и Россия подписали договор о лизинге атомной подлодки

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 марта. /ТАСС/. Индия подписала в четверг договор с Россией о лизинге атомной подводной лодки. Как сообщает сайт газеты Business Standard, документ был подписан в Нью-Дели, стоимость контракта оценивается в $3,3 млрд.

По данным издания, подводный корабль проекта 971 "Щука- Б" (класс "Акула" по классификации НАТО) будет передан индийским ВМС в 2025 году на 10 лет.

Первую атомную субмарину Индия получила в лизинг от Советского Союза в январе 1988 года. Ею стала К-43 - многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 670 "Скат". В составе индийских подводных сил эта лодка, получившая наименование "Чакра", находилась три года и совершила десятки боевых выходов.

Второй АПЛ в лизинге у Индии стала субмарина проекта 971 "Щука-Б". Стоимость ее аренды составила $900 млн. Названная индийцами "Чакра-2" подлодка была передана в 10-летний лизинг ВМС Индии в 2012 году после подписания соответствующего документа 30 декабря 2011 года.

Срок соглашения о ее эксплуатации индийскими ВМС может быть продлен на несколько лет с тем, чтобы на ее замену из России поступила третья АПЛ - "Чакра-3", которая к тому времени пройдет процесс модернизации и испытаний.