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Подготовка к юбилею Татарской АССР не будет финансироваться из федерального бюджета

Власти региона уже утвердили план мероприятий по подготовке и празднованию

КАЗАНЬ, 7 марта. /ТАСС/. Мероприятия по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Татарской автономной советской социалистической республики (ТАССР) не будут финансироваться за счет средств федерального бюджета. Об этом в четверг журналистам сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Все это будет реализовано за счет средств республики, средств муниципалитетов и средств наших компаний. Мы такой задачи (финансирование из федерального бюджета) не ставили", - сказал Минниханов, отвечая на вопрос об источниках финансирования мероприятий.

В рамках подготовки к празднованию в Казани власти республики намерены завершить переезд Национальной библиотеки в реконструируемое здание национального культурного центра (НКЦ) "Казань", а также ремонт четырех дворцов культуры.

Юбилей образования ТАССР в республике отпразднуют в 2020 году. Власти региона утвердили план мероприятий по подготовке и празднованию.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстан
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