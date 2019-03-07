Вице-премьер Юрий Трутнев проведет во Владивостоке День иностранного инвестора

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в марте проведет во Владивостоке День иностранного инвестора. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

"Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев проведет 20 марта во Владивостоке День иностранного инвестора. Предполагается, что в мероприятии примут участие крупные отраслевые инвесторы из Сингапура, Китая и Японии", - сообщили в АНО АПИ.

Там также отметили, что в тот же день при участии вице-премьера пройдут церемонии подписания ряда соглашений о сотрудничестве Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта с зарубежными инвесторами, намеренными запустить инвестиционные проекты на Дальнем Востоке.

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта помогает инвесторам реализовывать проекты на Дальнем Востоке. АНО АПИ консультирует инвесторов, привлекает новых резидентов в ТОР и Свободный порт Владивосток, помогает предпринимателям найти партнеров для запуска и реализации проектов, оказывает поддержку в ходе их реализации.