Эксперты: запрет на размещение хостелов и гостиниц в жилом фонде приведет к росту цен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Запрет на предоставление гостиничных услуг в жилых помещениях в многоквартирных домах приведет к значительному сокращению бюджетных мест размещения и в целом к росту цен на гостиничные услуги. В то же время качество гостиничного сервиса в целом должно повыситься, считают опрошенные ТАСС эксперты туристического рынка в регионах.

Без хостелов в квартирах: что изменится после запрета на гостиницы в жилых домах

Госдума 6 марта приняла в третьем чтении законопроект о запрете предоставления гостиничных услуг в жилых помещениях в многоквартирных домах. В принятом законопроекте говорится, что жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг. Речь идет не только о гостиницах, но и о хостелах. При обсуждении законопроекта депутаты поясняли, что открывать хостелы в квартирах нельзя было и раньше, но принятый закон позволяет закрыть лазейки, позволяющие это делать.

Безопасность превыше всего

Авторы законопроекта ранее объясняли, что когда хостелы или гостиницы действуют в жилых помещениях, их работу сложно контролировать, поскольку владелец жилья вправе отказать в доступе в помещение контролирующим органам. Это создает угрозу с точки зрения безопасности, в том числе противопожарной.

"Все-таки размещение таких объектов в жилых домах - это не только конфликт собственников, но и отсутствие надлежащих систем безопасности. Повышение безопасности главный плюс здесь, потому что такие объекты не оборудованы ничем: ни пожарными датчиками, ни охранными системами, и любой форс-мажор приведет здесь к трагедии", - подтвердил ТАСС вице-президент Федерации рестораторов, отельеров, ритейлеров и шеф-поваров Сибири (ФРиО Сибири) по работе с отельерами Александр Бойко.

В Ростове-на-Дону также считают, что сокращение "домашних" хостелов пойдет на пользу рынку. Как рассказала ТАСС президент Ассоциации туриндустрии "Российский союз туриндустрии - Юг" Наталья Косьмина, в Ростове-на-Дону десятки хостелов открылись в преддверии проведения матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году, и не все они действуют легально.

"Я считаю, что законопроект не ударит по туристическому рынку в городах, наоборот, будут закрываться хостелы и продаваться номера в гостиницах, которые прошли сертификацию и несут ответственность за своих гостей", - уверена Косьмина.

Удар по бюджетному туризму

Однако вместе с плюсами эксперты и участники рынка видят в новой инициативы и существенные минусы. После закрытия небольших гостиниц и хостелов, которые сейчас размещаются в частных квартирах, на рынке существенно сократится доля дешевых средств размещения, а также туристов, которые ориентируются только на недорогое проживание.

"Мы, конечно, потеряем серьезную долю туристов, которая ищет бюджетный отдых в смысле проживания", - сказал ТАСС министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак, заметив, что туристы, которые экономят на проживании, при этом охотно тратятся на другие услуги. При этом получить недорогое жилье во время путешествий стремится не только молодежь - это огромная доля бюджетного туризма. По его мнению, нужно учитывать, что бизнес сделал инвестиции в хостелы, а многие из них уже стали популярными местами проживания путешественников.

Как рассказала ТАСС руководитель регионального отделения НП "Лига хостелов", владелец "ТАЙГА хостел" по Санкт-Петербургу Алена Енова, если закроются средства размещения в жилом фонде, это будет очень выгодно большим сетям, в том числе европейским. При этом цены на услуги могут вырасти и это скажется на потоке туристов из регионов, для которых посещение Петербурга и других крупных мегаполисов будет неподъемным.

Рост стоимости услуг малых средств размещения в Санкт-Петербурге в следствие принятия нового закона, по прогнозам президента НП "Ассоциация малых гостиниц Санкт-Петербурга" Владимира Васильева, может составить 10-15%.

Как решить проблему

Тем отельерам и владельцам хостелов, кто захочет остаться на рынке, придется подстраиваться под новые условия работы - например, искать новые помещения. "Строительство новых зданий - это дорогая инвестиция, а дешевые здания, как правило, в очень нехорошем состоянии и требуют серьезной реконструкции. По первым ощущениям, все это даст больше минусов, чем ожидаемых положительных результатов, потому что бизнес просядет, уровень услуг в будущем может серьезно упасть, и в целом законопроект может привести к повышению цен на бюджетные номера и койко-места", - считает один из руководителей отеля "Тиара" в городе Вятские Поляны Кировской области Олег Уваров.

Руководитель трех хостелов в Новосибирске Людмила Иванова рассказала, что под действие нового закона подпадает ее самый прибыльный хостел. "Обидно, потому что он хорошо работает, не имеет никаких конфликтов с соседями. Люди и наши цены воспринимают как высокие, а после принятия закона стоимость размещения вырастет однозначно", - считает Иванова.

В Санкт-Петербурге хостелы и мини-отели занимают около 80% рынка. Как рассказали ТАСС в пресс-службе городского комитета по туризму, порядка 30% из них находятся в жилом фонде. "На данный момент мы видим два целесообразных варианта - это перевод объекта в нежилое помещение, а также предоставление городской недвижимости по адресной программе", - сказали ТАСС в комитете.

Сами представители мини-гостиниц говорят, что они рассматривают возможность переезда в нежилой фонд в соответствии с условиями закона, однако отмечают, что в центре Санкт-Петербурга крайне мало нежилых зданий, приспособленных под такой бизнес.

Уйдут в тень

При этом отдельные участники рынка отмечают, что новый закон заставит значительную часть хостелов и небольших отелей уйти в тень, так как они не смогут приспособиться к новым условиям. А этом может привести к еще более плачевным результатам и снижению качества услуг в дешевом сегменте.

"Тогда рынок "замусорится". Но нужно понимать, что тем, кто останется "не в тени", будет сложнее работать, потому что они дальше продолжат обеспечивать пожарную безопасность, миграционный учет гостей, трудоустройство, налоги и т. д.", - объяснила свою позицию Енова.