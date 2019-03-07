ГЭХ и Сербия подписали меморандум о расширении сотрудничества в электроэнергетике

ПАНЧЕВО /Сербия/, 7 марта. /ТАСС/. "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ, входит в "Газпром") и Республика Сербия планируют расширять сотрудничество в электроэнергетике и реализовывать новые проекты строительства теплоэлектростанций (ТЭС) на территории страны. Соответствующий меморандум был подписан в четверг в Панчево в рамках церемонии начала строительства ТЭС, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Нам бы хотелось стать лидером в электроэнергетики в Сербии и по строительству, и по выработке электроэнергии, и по установленной мощности. Мы с коллегами такую задачу перед собой ставим", - сказал по итогам подписания меморандума глава ГЭХ Денис Федоров.

В четверг генеральный директор "Газпром энергохолдинг" Денис Федоров и министр горного дела и энергетики Сербии Александр Антич подписали меморандум о взаимопонимании по реализации проектов комбинированной тепло- и электрогенерации на территории республики. Документ предусматривает организацию совместной работы по рассмотрению возможностей дальнейшей реализации в Сербии проектов строительства и модернизации электростанций.

"Думаю, что тот протокол, который мы подписали, в ближайшее время обретет более четкие и юридически гарантированные документы", - добавил Федоров.

Антич сообщил, в свою очередь, что в рамках подписанного документа будет создана совместная рабочая группа, которая проработает вопросы дальнейшего сотрудничества в электроэнергетике. Министр подчеркнул, что рассчитывает на то, что сербский участок "Турецкого потока" откроет возможность для строительства новых электростанций в Сербии.

В беседе с журналистам Федоров отметил, что, согласно данным из открытых источников, в Сербии в настоящее время порядка 9 тыс. МВт установленной мощности. Он отметил, что ГЭХ может занять более 10% на энергорынке страны.