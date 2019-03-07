Сбербанк снизил ставки по всей линейке вкладов в долларах и евро

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Сбербанк с 7 марта снизил ставки по вкладам в долларах и евро по всем линейкам, снижение составило от 0,04 п. п. до 0,5 п. п. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

Так, процентные ставки по всей линейке вкладов в долларах (базовые и онлайн-вклады) снизились от 0,04 до 0,15 п. п., снижение ставок для владельцев премиальных пакетов ("Сбербанк Премьер", "Сбербанк Первый" и Sberbank Private Banking) по вкладам в долларах составило 0,25 п. п. Для обладателей премиальных пакетов ("Сбербанк Первый" и Sberbank Private Banking) ставки по вкладам в евро снизились от 0,14 п. п. до 0,50 п. п.

В пресс-службе банка уточнили, что изменение ставок связано с общим рыночным трендом на понижение. "Обращаем ваше внимание, что средняя ставка по вкладам Private Banking все равно остается выше, чем в других сегментах по банку, так как суммы депозитов в Sberbank Private Banking традиционно значительно больше сумм вкладов в других сегментах", - добавили в банке.