Новгородское УФАС рассмотрит дело о нарушении правительством региона закона о конкуренции

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 марта. /ТАСС/. Новгородское Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) рассмотрит дело о нарушении антимонопольного законодательства, в котором подозревается правительство Новгородской области и учрежденное им Агентство информационных коммуникаций (АИК). Стороны заключили сделку почти на 7 млн рублей бюджетных средств для создания портала "Вечевой колокол" в обход закона о конкуренции, следует из материалов базы решений ФАС.

"Расходы на внедрение, доработку и сопровождение указанного программного продукта ("Вечевой колокол" - прим. ТАСС) составили 6,9 млн рублей, фактически образовав единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную семью договорами для формального соблюдения ограничений", - говорится в материалах ФАС.

По данным ведомства, в 2017 году правительство Новгородской области зачислило на счет Агентства информационных коммуникаций 4 млн рублей на освещение деятельности органов государственной власти региона. В свою очередь, АИК заключило с компанией "Интеллектуальные социальные системы" четыре договора, по 1 млн рублей каждый, причем без проведения конкурсных процедур. Средства были направлены на внедрение и функционированием системы "Вечевой колокол". Портал создавался для обработки информации о проблемах жителей региона и принятия решений.

В 2018 году АИК заключило с компанией "Лаборатория инноваций", генеральным директором которого является представитель вышеуказанной компании "Интеллектуальные социальные системы", еще три договора стоимостью 2,9 млн рублей. Закупка проводилась у единственного поставщика. При этом указывается, что главным распорядителем бюджетных средств АИК в 2017 году было правительство Новгородской области, а в 2018 году - администрация губернатора.

"При заключении данных договоров руководство ОГАУ "АИК" в ущерб эффективному использованию бюджетных средств злоупотребило правом осуществления закупки у единственного поставщика, нарушив принцип равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции", - говорится в документе.

По данным, опубликованным УФАС, "единственным объяснением таких действий может быть намерения правительства региона, а позже администрации губернатора Новгородской области, уйти от конкурентной процедуры закупок". Рассмотрение дела пройдет 27 марта.