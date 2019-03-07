Aurus готовят к выходу в Европу. В Женеве прошла презентация седана и лимузина

ЖЕНЕВА, 7 марта. /ТАСС/. Презентация для клиентов, журналистов и официальных лиц первого российского преимум-бренда автомобилей Aurus завершилась в Женеве в рамках ежегодного автомобильного международного салона Geneva International Motor Show.
Официальная презентация прошла 5 марта, однако в четверг стенд посетил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и продемонстрировал седан и лимузин бренда министру иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассису.
Участие в автосалоне стало первым шагом на пути к экспорту машин на европейский рынок.
Как рассказал журналистам по итогам презентации Мантуров, продажи Aurus в Европу могут начаться в 2021 году.
Экспортные цели
По словам Мантурова, продажи машины за рубеж будет предварять запуск серийного производства на мощностях "Соллерс" в Алабуге (Татарстан). А это случится в ноябре - декабре 2020 года, напомнил Мантуров. Всего под брендом Aurus будет выпускаться четыре модели: седан, лимузин (обе модели уже собираются на московской площадке НАМИ), внедорожник и минивэн. Последние два варианта кузова еще разрабатываются.
В Женеве публике продемонстрировали седан и лимузин: обе модели оснащены интеллектуальным полным приводом в комбинации с гибридной установкой. Доступ к седану (машина представлена в эксклюзивном бежево-золотом цвете "русское золото") был у всех посетителей площадки, тогда как бронированный черный лимузин поместили в отдельный прозрачный зал, доступ в который открывался только вип-клиентам.
Le ministre de l’Industrie et du Commerce D.V.Mantourov a présenté le stand de la #Russie et la limousine #Aurus au 8⃣9⃣ salon international de l’automobile @GimsSwiss à @VilleDeGeneve #Genève #gimsuisse #GimsSwis #GIMSSwiss2019 pic.twitter.com/rYzmYeQx7i— Russian Embassy Bern (@RusEmbSwiss) March 7, 2019
Как рассказал ТАСС генеральный директор ООО "Аурус" Герхард Хильгерт, в рамках автосалона он провел встречи с потенциальными дилерами в Европе и странами Юго-Восточной Азии. "Мы беседовали с одним из престижных дилеров на индийском рынке. И он просил не забывать про него, когда мы будем выходить и на этот рынок", - рассказал он. Интерес проявляли также дилеры из Китая.
"Мы уже видим горячий интерес и у потенциальных дилеров, которые хотят продавать этот автомобиль в Европе. Можно сказать, что на ближайшие три, а то и четыре года точно у нас проблем с клиентами в Европе не будет", - рассказал в интервью "России-24" Мантуров.
Детали автомобиля
На стенде Aurus в Женеве разработчики продемонстрировали не только сам автомобиль, но и его платформу: шасси с основными агрегатами и компонентами. На отдельном информационном стенде можно было изучить варианты оформления салона и покраски кузова (в 11 цветов: от перламутро-белого и бежевого до темно-синего и черного) и комплектации фирменными автомобильными дисками.
Герхард Хильгерт отметил, что экспорт автомобиля - ключевая задача и основа стратегии Aurus. Приоритетными для производителя пока являются клиенты из Европы и стран Ближнего Востока, а покупатели из Юго-Восточной Азии и стран Латинской Америки будут появляться позднее, пояснял он.
Важно начать продажи Aurus за рубеж вовремя, отмечал Мантуров в разговоре с журналистами. "Если мы перегреем рынок и будем держать на паузе поставку, мы получим отрицательный результат. Исходим из того, что нужно раскручивать бренд", - заключил он.