Aurus готовят к выходу в Европу. В Женеве прошла презентация седана и лимузина

ЖЕНЕВА, 7 марта. /ТАСС/. Презентация для клиентов, журналистов и официальных лиц первого российского преимум-бренда автомобилей Aurus завершилась в Женеве в рамках ежегодного автомобильного международного салона Geneva International Motor Show.

Официальная презентация прошла 5 марта, однако в четверг стенд посетил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и продемонстрировал седан и лимузин бренда министру иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассису.

Участие в автосалоне стало первым шагом на пути к экспорту машин на европейский рынок.

Как рассказал журналистам по итогам презентации Мантуров, продажи Aurus в Европу могут начаться в 2021 году.

Экспортные цели

По словам Мантурова, продажи машины за рубеж будет предварять запуск серийного производства на мощностях "Соллерс" в Алабуге (Татарстан). А это случится в ноябре - декабре 2020 года, напомнил Мантуров. Всего под брендом Aurus будет выпускаться четыре модели: седан, лимузин (обе модели уже собираются на московской площадке НАМИ), внедорожник и минивэн. Последние два варианта кузова еще разрабатываются.

В Женеве публике продемонстрировали седан и лимузин: обе модели оснащены интеллектуальным полным приводом в комбинации с гибридной установкой. Доступ к седану (машина представлена в эксклюзивном бежево-золотом цвете "русское золото") был у всех посетителей площадки, тогда как бронированный черный лимузин поместили в отдельный прозрачный зал, доступ в который открывался только вип-клиентам.