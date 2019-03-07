У большинства гостиниц в горной части Адыгеи нет разрешений на ведение турбизнеса

МАЙКОП, 7 марта. /ТАСС/. Большая часть гостиниц и гостевых домов в горной части Адыгеи не имеет разрешений на ведение туристического бизнеса, сообщили ТАСС в четверг в администрации Майкопского района республики.

"Проведенная инвентаризация работающих в горной части региона в сфере турбизнеса гостиниц и гостевых домов выявила, что 108 из 190 субъектов предпринимательства не имеют необходимой разрешительной документации. Выявлены и нарушения в обеспечении безопасности объектов", - сказали в администрации.

Работа по легализации туристического бизнеса в Майкопском районе, где находятся все рекреационные объекты Адыгеи, началась по поручению главы республики Мурата Кумпилова, пояснили в администрации муниципалитета.

"Всем организациям будет оказана методологическая и юридическая помощь, в частности с выбором наиболее удобной системой налогообложения. Тем, кто собирается сдать в эксплуатацию так называемые самострои, помогут с прохождением необходимых процедур", - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что турпоток в Адыгею за последние семь лет вырос в два раза, в 2018 году Адыгею посетили более 453,6 тыс. отдыхающих, этому поспособствовало создание условий для привлечения инвесторов в туристскую отрасль. За последние 10 лет государство инвестировало в инфраструктуру республики около 4 млрд рублей. Частный бизнес также активно вкладывает средства в развитие отрасли: из внебюджетных источников в строительство гостиниц, туристических баз, аттракционов за последние пять лет вложено также порядка 4 млрд рублей.