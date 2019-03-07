Введение доплат неработающим пенсионерам коснется 30,7 тыс. жителей Кировской области

КИРОВ, 7 марта. /ТАСС/. Установление доплат неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума позволит улучшить материальное обеспечение 30,7 тыс. жителей Кировской области. Об этом сообщил в четверг спикер Законодательного собрания региона Владимир Быков на внеочередной сессии парламента.

Законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума был внесен правительством РФ в Госдуму 4 марта. Согласно документу, предлагается установить такой порядок индексации пенсий, при котором размер соцдоплат к пенсии не будет уменьшаться, даже если доход пенсионера при индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты превысил прожиточный минимум. Сначала будут устанавливаться соцдоплаты, которые позволят довести пенсионные выплаты до уровня прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ (8474 рубля в Кировской области), и только потом будет проводиться индексация пенсий. В результате доходы пенсионеров ежегодно будут выше прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и единовременной денежной выплаты в текущем году.

"Проведенная с 1 января 2019 года индексация привела к увеличению общей суммы материального обеспечения не всех неработающих пенсионеров. У значительной части пенсионеров в Кировской области, а это 30,7 тыс. пенсионеров, после индексации размер пенсии остался равен прожиточному минимуму. Предлагаю поддержать законопроект", - сказал Быков.

По словам Быкова, новый порядок будет распространен и на прошедшую в январе 2019 года индексацию страховых пенсий. Пенсионерам до 1 июля выплатят все причитающиеся с начала года суммы, причем все выплаты будут осуществлены за счет средств федерального бюджета.

Депутаты Законодательного собрания Кировской области большинством голосов поддержали проект федерального закона.