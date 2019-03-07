"Победа" начала полеты из Москвы в Остенде

ОСТЕНДЕ /Бельгия/, 7 марта. /ТАСС/. Российская авиакомпания "Победа" начала полеты из Москвы в бельгийский город Остенде, расположенный на берегу Северного моря. Первый рейс приземлился в международном аэропорту Остенде-Брюгге в четверг в 16:49 местного времени (18:49 мск), передает корреспондент ТАСС с места события.

Новое авиасообщение открыл генеральный директор компании "Победа" Андрей Калмыков, прибывший первым рейсом в Остенде. Руководство аэропорта встретило самолет со 182 пассажирами водяной аркой.

"Я рад, что мы начали это авиасообщение и можем предоставить очень дешевые перелеты. Таким образом мы строим мост, объединяющий граждан России и Бельгии", - сказал он на пресс-конференции сразу после прибытия.

Мэр Остенде Барт Томмелен подчеркнул, в свою очередь, что открытие авиасообщения с Москвой является важным событием для города, региона и страны в целом. "Добро пожаловать в Остенде. Желаю огромных успехов и удачи", - сказал он на русском языке.

В этот же день, в четверг, в 19:45 мск состоялся рейс по обратному маршруту Остенде - Москва (аэропорт Внуково). Время в пути - 3 часа 45 мин. Авиасообщение будет совершаться три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.

Польза для туризма и бизнеса

По мнению главы торгового представительства России в Бельгии и Люксембурге Анатолия Горшкова, новое авиасообщение пойдет на пользу и туризму, и бизнесу обеих стран. "Это направление, прежде всего, туристическое. Тут сложно сказать, откуда будет поток больше. Я думаю, что поток будет немаленький из России, потому что Брюгге в России город известный", - сказал он российским журналистам, напомнив также близость городов Нидерландов и Франции. - Но очень хорошим спросом здесь пользуются Москва и Санкт-Петербург".

"Это будет способствовать и развитию бизнеса, потому что для средних и малых компаний будет необременительно приехать сюда по небольшой цене [билеты]", - добавил он.

Остенде - курортный город на берегу Северного моря, находящийся примерно в 100 км от Брюсселя. Аэропорт здесь носит имя двух городов - Остенде-Брюгге - так как второй, являющийся самым популярным среди туристов местом Бельгии, расположен всего в 20 км. Кроме того, относительно недалеко от Остенде находятся такие города, как Амстердам и Роттердам, Париж и Лилль.

До сегодняшнего дня прямое авиасообщение между Россией и Бельгией обеспечивалось только из Брюсселя в Москву двумя компаниями - "Аэрофлотом" и "Брюссельскими авиалиниями".