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Дирекция по управлению ФЦП: развитие Крыма нужно связать с привлечением частного капитала

Там подчеркнули, что реализация программы развития позволяет создавать новую инфраструктура в ключевых отраслях экономики

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 марта. /ТАСС/. Федеральная целевая программа (ФЦП) развития Крыма и Севастополя должна быть связана с привлечением частного капитала, чтобы обеспечить рост экономики. Такое мнение высказал в четверг ТАСС гендиректор дирекции по управлению ФЦП Андрей Никитченко.

"Импульс от [федеральной целевой] программы виден уже сейчас, но [то], насколько он будет силен, зависит от двух факторов: сопряженности программы со стратегиями развития Республики Крым и Севастополя и ее сопряженности с приходом "передового" частного капитала, способного вывести экономику на новый качественный уровень, преодолев проблемы не только украинского периода, но и советского", - сказал он.

По его словам, благодаря программе на полуострове создается новая инфраструктура во всех основных отраслях экономики, без которой развитие невозможно или будет носить ограниченный характер.

"Создание новой инфраструктуры и есть главная задача программы, но не единственная. В программе есть мероприятия, ориентированные на создание "мягких" стимулов долгосрочного роста, основное из них - обучение государственных и муниципальных служащих", - сказал Никитченко и подчеркнул, что от того, как региональные власти воспользуются возможностью подготовить новый управленческий класс, зависит качество управления на полуострове и его развитие в будущем.

Федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года была принята в августе 2014 года, с июля 2015 года ее курирует Минэкономразвития РФ. В сентябре 2018 года программу продлили до 2022 года, а ее финансирование выросло до 877,8 млрд рублей.

Главными объектами финансирования являются жизненно важные для Крыма инфраструктурные проекты, в том числе автоподход к Крымскому мосту, объекты энергетики, образования и здравоохранения. На средства ФЦП в регионах также ремонтируют дороги, проводят газификацию. Кроме того, за счет ФЦП ведется реконструкция второй ВПП аэропорта Симферополя, строительство новой диспетчерской вышки, периметрового ограждения, установка светосигнального оборудования.

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