Минэкономразвития не поддержало законопроект о возвращении крабовых аукционов

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ подготовило отрицательное заключение на законопроект о распределении половины квот на добычу краба через инвестиционные аукционы. Оно размещено на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект был подготовлен Минсельхозом и направлен в правительство в начале февраля 2019 года. В августе 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил выставлять половину объема квот на добычу краба, ранее распределявшихся по "историческому принципу", на электронные аукционы. По замыслу авторов законопроекта, победитель торгов, который получит квоту сроком на 10 лет, будет обязан построить на территории страны объекты, перечень которых предлагается установить правительству. Минсельхоз оценил дополнительные доходы федерального бюджета в случае принятия проекта примерно в 82 млрд рублей в 2019-2020 годах.

"На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта с учетом информации, представленной разработчиком в сводном отчете, Минэкономразвития России сделан вывод о недостаточном обосновании решения проблемы предложенным способом регулирования", - говорится в заключении министерства.

Кроме того, в ведомстве считают, что предлагаемый механизм вводит избыточные обязанности, запреты и ограничения для отрасли и приведет к необоснованным расходам как предпринимателей, так и бюджетов всех уровней. Как отмечает Минэкономразвития, разработчики законопроекта не провели "комплексный анализ существующей ситуации в рыбопромышленной отрасли" и не проработали возможные альтернативы. Также Минсельхоз не предоставил данные о том, какие объекты должны будут строить победители аукционов и каковы объемы финансирования такого строительства.

В Минэкономразвития также пришли к выводу, что сокращение доли квот на вылов краба для отдельных предприятий может привести к "существенным социальным и экономическим последствиям для регионов Дальневосточного и Северного рыбохозяйственного бассейнов". Так, в Сахалинской области изъятие половины квот у предприятий, за которыми они закреплены сейчас, вызовет снижение их инвестиций в развитие региона - они не смогут вложить в него около 7 млрд рублей. Кроме того, принятие законопроекта может привести к сокращению как минимум 2 тыс. рабочих мест, полагают эксперты.

О возможных последствиях возвращения аукционов предупредили и в Магаданской области, говорится в заключении Минэкономразвития. В частности, речь идет о сокращении персонала рыбодобывающих компаний региона на треть, снижении доходов областного бюджета, дефиците рыбной продукции и росте цен на нее, а также снижении уровня зарплат в отрасли.