Bloomberg: в Нью-Йорке хотят модернизировать систему транспорта за счет налога на роскошь

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Власти штата Нью-Йорк планируют ввести налог для нерезидентов-владельцев роскошных объектов недвижимости, чтобы изыскать дополнительно $9 млрд на финансирование модернизации транспортной системы города Нью-Йорк. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на директора бюджетного управления штата Роберта Маджика.

По его расчетам, плата за въезд на Манхэттен, которую намечено ввести не ранее декабря 2020 года, может принести в казну $15 млрд, налог на продажи в интернете - еще $5 млрд, легализация марихуаны в терапевтических целях - $2 млрд, а налог на роскошь для владельцев дорогой собственности, не проживающих на постоянной основе в Нью-Йорке, - еще $9 млрд. "Но даже это не предотвратит нехватку средств в бюджете Транспортного управления Нью-Йорка, сверстанном в размере $40 млрд", - констатировал глава бюджетного управления штата.

Власти Нью-Йорка и одноименного штата в феврале опубликовали план из 10 пунктов, нацеленных на совершенствование транспортной системы мегаполиса. План, в частности, предусматривает централизацию деятельности транспортного управления и еще пяти организаций, отвечающих за железнодорожное, автобусное и подземное сообщение в мегаполисе. Власти Нью-Йорка рассчитывают на то, что поступления от платного въезда станут источником увеличения доходной части бюджетов города и штата. Властям города это позволит выделять больше средств на удовлетворение потребностей транспортного управления в новых элементах системы сигнализации, новых железнодорожных вагонах и вагонах метро, в новых автобусах и ремонте транспортного парка.