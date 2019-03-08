Товарооборот России и Китая вырос на 1,7%

ПЕКИН, 8 марта. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Китаем за январь-февраль увеличился в годовом исчислении на 1,7%, до $16 млрд. Об этом сообщило в пятницу Главное таможенное управление КНР.

Как следует из опубликованных данных, объем экспорта из Китая в РФ за данный период сократился на 4,8% и составил $7,07 млрд. Импорт российских товаров и услуг в КНР вырос на 7,5% - до $8,97 млрд.

Только за февраль объем торговли двух стран составил $6,83 млрд.

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд. В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8%, до $84,07 млрд, в 2018 году - на 27,1%, превысив $107 млрд.