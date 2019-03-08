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Объем торговли КНР и США за январь-февраль сократился до $76,4 млрд

Как сообщили в Главном таможенном управлении КНР, китайский экспорт в эту страну за данный период уменьшился до $59,29 млрд

ПЕКИН, 8 марта. /ТАСС/. Товарооборот Китая и США в январе-феврале сократился в годовом исчислении на 19,9%, составив $76,47 млрд. Об этом сообщило в пятницу Главное таможенное управление КНР.

Согласно опубликованным данным, китайский экспорт в Соединенные Штаты за данный период уменьшился на 14,1%, до $59,29 млрд, импорт американской продукции - на 35,1%, до $17,18 млрд.

Отрицательное сальдо США в торговле с Китаем в феврале составило $14,72 млрд, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 29,8%.

В 2017 году китайско-американский товарооборот составил $583,7 млрд, увеличившись на 12,3%. При этом экспорт продукции из Китая в США вырос на 11,5%, до $429,8 млрд, импорт товаров из Соединенных Штатов продемонстрировал увеличение на 14,5%, до $153,9 млрд. В 2018 году отрицательное сальдо США составило $323,32 млрд, увеличившись на 17,2%.

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