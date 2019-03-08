Fitch: выплата штрафа МТС по соглашению с регуляторами США не вызовет дефицит ликвидности

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Выплата российским оператором МТС $850 млн в рамках мирового соглашения с комиссией по ценным бумагам и биржам США и минюстом США не спровоцирует дефицита ликвидности. Об этом говорится в пресс-релизе рейтингового агентства Fitch.

"По оценкам Fitch Ratings, расчетные платежи ПАО "Мобильные телесистемы" (МТС) в размере $850 млн в министерство юстиции США (DOJ) и комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) окажет ограниченное влияние на левередж МТС. Мы полагаем, что расчетный платеж не приведет к сокращению ликвидности компании, поскольку у нее достаточно источников ликвидности", - отмечается в пресс-релизе агентства.

В рейтинговом агентстве подчеркнули, что после выплаты рейтинг МТС сохранится на уровне BB+.

7 марта МТС заключила мировое соглашение с комиссией по ценным бумагам и биржам США и минюстом США в рамках расследования коррупционных сделок в Узбекистане, в которых подозреваются, в частности, "ВымпелКом" и МТС. В ходе расследования выявили случаи взяточничества структурам, связанным с дочерью экс-президента Узбекистана Гульнарой Каримовой, в обмен на доступ к телекоммукационному рынку страны.