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СМИ: Volkswagen планирует сократить до 7 тыс. мест в рамках новой программы экономии

По данным Handelsblatt, такие меры могут принять с целью повышения мощностей по производству электромобилей

БЕРЛИН, 8 марта. /ТАСС/. Автогигант Volkswagen планирует дополнительно сократить до 7 тыс. рабочих мест в рамках новой программы экономии. Об этом сообщила в пятницу газета Handelsblatt со ссылкой на источники в концерне.

По информации издания, новые меры планируется принять с целью повышения мощностей по производству электромобилей, для которого компании нужны дополнительные средства. В Volkswagen пока официально не прокомментировали эти данные.

Руководство концерна достигло в 2016 году с производственным советом договоренности о пакете мер экономии, который предусматривает сокращение по всему миру примерно 30 тыс. рабочих мест, из них 23 тыс. - в Германии.

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