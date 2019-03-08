Импорт сжиженного газа в ЕС из США вырос за год на 181%

БРЮССЕЛЬ, 8 марта. /ТАСС/. Импорт сжиженного газа в страны Евросоюза из США вырос до 7,9 млрд куб. м за период с 25 июля 2018 года по начало марта 2019 года, что составляет рост на 181% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштайн на брифинге в Брюсселе.

"С момента принятия совместного заявления ЕС и США 25 июля 2018 года о расширении стратегической торговли рост импорта сжиженного газа в страны Евросоюза из США вырос за год на 181%, до 7,9 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - заявил он. - Евросоюз готов продолжить упрощение импорта газа из США, если они соответствуют рыночным условиям и конкурентны по цене".

Согласно распространенным в пятницу материалам Еврокомиссии "за первые два месяца 2019 года объем экспорта сжиженного газа из США в ЕС составил 12,6% от общеевропейского импорта газа". В документах, однако, не уточняется, что при торговле газом срок в два месяца не является показательным: прибытие двух танкеров со сжиженным газом из США, который просто перекачан в газохранилища, даст значительный, но точечный скачок в цифрах экспорта по сравнению со стабильными по объему поставками по газопроводам. Еврокомиссия также не приводит данных о ликвидности подобных сделок: цены на сжиженный газ из США, основным покупателем которого выступает Польша, по меньшей мере в 1,5 раза выше стоимости российского трубопроводного газа.

Еврокомиссия ведет отсчет в своих расчетах от 25 июля 2018 года, когда глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп на фоне угроз американской администрации о возможности введения новых торговых тарифов против европейских производителей приняли Совместную декларацию о расширении стратегического сотрудничества, включая расширение торговли в сельском хозяйстве и энергетике. С этого момента Еврокомиссия регулярно отчитывается о расширении закупок Евросоюзом в США соевых бобов и сжиженного газа.

В условиях, когда американский сжиженный газ не выдерживает ценовой конкуренции с российским, администрация США резко нарастила попытки блокирования проекта "Северного потока - 2", введение которого в действие может поставить под сомнение всю торговлю сжиженным газом из США с Евросоюзом. В частности, как заявлял 16 февраля вице-президент США Майкл Пенс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, США занимают "жесткую позицию" по отношению к "Северному потоку - 2", и рекомендуют "другим партнерам в Европе действовать так же".