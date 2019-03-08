Uber в Нидерландах выплатит €2,3 млн штрафа за незаконную перевозку

ГААГА, 8 марта. /ТАСС/. Онлайн-сервис заказа такси Uber договорился о досудебном урегулировании спора с голландскими властями, в рамках которого компания выплатит €2,3 млн штрафа за нелицензированную перевозку пассажиров. Об этом сообщила в пятницу прокуратура Нидерландов.

Кроме того, у компании будет изъята полученная в результате незаконной деятельности прибыль в размере более €300 тыс.

В период с июля 2014 года по ноябрь 2015 года Uber предлагал в Нидерландах услугу UberPop. С ее помощью любой желающий мог предоставлять транспортные услуги на личном автомобиле. По данным голландской прокуратуры, это является нарушением национального законодательства, поскольку платная перевозка пассажиров может осуществляться водителями только при наличии специальной лицензии.

"Данная лицензия предназначена для обеспечения безопасности клиентов, - отметили в ведомстве. - Водители могут получить ее только после прохождения специального курса вождения и медицинского освидетельствования. Сама лицензия предусматривает специальные требования к автомобилю, в том числе наличие бортового компьютера для контроля за временем отдыха водителя. Более того, предоставление услуг без лицензии является недобросовестной конкуренцией".

В самой компании заявили, что учатся на ошибках и привержены соблюдению всех требований и законов. "Мы изменили способ работы по всему миру, честность является для нас ключевым элементом, - заявили представители Uber, чьи слова приводит газета De Telegraaf. - Мы хотим быть надежными и ответственными партнерами для городов. С 2015 года мы перестали предоставлять услугу UberPop и теперь работаем только с профессиональными водителями".