На Кубе начали тестировать 4G-интернет

ГАВАНА, 8 марта. /ТАСС/. Жители некоторых районов кубинской столицы с пятницы получили возможность пользоваться мобильным интернетом, который предоставляется по технологии мобильной связи четвертого поколения (4G). Новая для Кубы технология проходит тестовые испытания, пишет интернет-портал Cubadebate.

"Испытания начались в северных районах Гаваны, где уже созданы технические условия для доступа в интернет по этой технологии. В настоящее время в Варадеро уже можно подобным образом выйти во всемирную сеть, однако, такой функционал доступен только для роуминга", - заявила порталу представитель кубинского государственного телекоммуникационного предприятия ETECSA Самада Гранда. ETECSA была создана в 1994 году и является единственной компанией на Кубе, предоставляющей услуги стационарной телефонии, мобильной связи и доступа в интернет.

Однако, по словам представителей оператора, не все пользователи, которые находятся в зоне покрытия 4G, смогут воспользоваться услугой. "Пока доступ возможен для клиентов, которые обычно потребляют не менее 2,5 ГБ в течение месяца, на данный момент их выявлено около 10 тыс. Такая выборка позволит нам в нормальном режиме провести анализ работы и разгрузить сеть 3G. Необходимо отметить, что, например, в рамках статистики по всей Кубе только 7% пользователей сети генерируют 52% от общего объема трафика", - добавили в ETECSA.

Куба пока остается государством с одним из самых низких уровней распространения интернета в мире, однако власти прилагают усилия для исправления ситуации. В позапрошлом году власти острова начали постепенно предоставлять гражданам возможность подключить к интернету свой персональный компьютер по месту жительства. До этого доступ к домашней сети был лишь у нескольких категорий граждан: врачей, журналистов, преподавателей, научных сотрудников. В декабре прошлого года на острове появился доступ к мобильному интернету по технологии 3G: по данным оператора, за первые два месяца работы этой услугой воспользовались около 2 млн человек.